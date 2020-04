Coronavirus के खिलाफ जंग में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने दिखाई दिलेरी, दान में दिया खून, फैन्स बोले- महान हो..

इस मुश्किल को देखते हुए लालपेखलुआ ने आगे आकर लोगों के लिए खून दान में देने का महान कार्य कर रहे हैं. अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने एक फोटो ट्विटर पर शेयर किया है जिसमें वो इस मुश्किल और विषय समय में अपनी परवाह किए बिना दूसरे के लिए अपना खून अस्पताल को देने में मदद कर रहे हैं.लालपेखलुआ ने अपने ट्विटर पर भी खून डोनेट करते हुए फोटो शेयर की है. लालपेखलुआ के इस कार्य को देखकर फैन्स उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और उनके इस काम को महान कार्य बता रहे हैं.

Good job bro ,i read about you in news ,you are great person