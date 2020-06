भारतीय पूर्व फुटबॉलर का कोरोना की चपेट में आने से हुआ निधन, शोक में डूबा पूरा खेल जगत..

कोविड-19 का कहर इस समय पूरी दुनिया में पैर पसारता ही जा रहा है. अबतक लाखों लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं. बता दें कि भारत के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया (Ex-India Footballer Hamza Koya) भी कोरोनावायरस का शिकार हए गए हैं. हमजा कोया का COVID-19 के संक्रमण के कारण मल्लपुरम के एक अस्पताल में मौत हो गई है. हमजा कोया ने भारत के लिए संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेले थे. हमजा अपने करियर में मुंबई के विभिन्न क्लबों की ओर से भी खेल चुके थे. 21 मई को ही हमजा अपने परिवार के साथ मुंबई से मल्लपुरम लौटे थे. इसके बाद 26 मई को पता चला कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं.

We mourn the loss of former footballer Hamza Koya, who lost his battle against COVID-19 in a Malappuram hospital today. He had represented Maharashtra in the Santosh Trophy, and had been called up for the National Team camps on 2 occasions.#RestInPeace



