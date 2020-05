फीफा 2022 वर्ल्ड कप के एंबैस्डर को कोरनावायरस की पुष्टि

साल 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबैस्डर कोरोना पॉजेटिव पाए गए हैं. कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के आयोजकों ने इस खबर की पुष्टि की. आयोजकों ने बताया कि 54 साल के कतर के रिटायर्ड मिडफील्डर एदेल खामिस को दुर्भाग्यवश कोरोना पॉजेटिव से ग्रस्त पाया गया है.

Retired Qatari midfielder #AdelKhamis, 54, "was unfortunately diagnosed with the novel coronavirus," the Supreme Committee for the organisation of the 2022 tournamenthttps://t.co/gp1XrOzgzX