FOOTBALL: ये ब्राजीली फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो ने क्या कर डाला ! गिरफ्तार हो गए

ब्राजील के दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी रोनाल्डिन्हो और उनके भाई रोबटरे एसिस को जाली पासपोर्ट के साथ पराग्वे में प्रवेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. रोनाल्डिन्हो और एसिस को असुसियोन में गिरफ्तार किया गया. 39 साल के रोनाल्डिन्हो और एसिस (49) को राजधानी से 15 किलोमीटर दूर स्थित रेजार्ट याच एंड गोल्फ क्लब से बुधवार को गिरफ्तार किया गया.

Ronaldinho and his brother have been arrested for entering Paraguay with fake passports.



His fake passport shows his correct name, birthplace, and birthdate, but it falsely suggests that he's a naturalized Paragauay citizen. pic.twitter.com/x4qBTijJMQ