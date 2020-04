FOOTBALL: कोरोनावायरस के कारण फीफा शेष सत्र में यह बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में

कोरोना वायरस महामारी के कारण अब बचे हुए मैच कम समय में कराने की चुनौती झेल रहा फीफा चाहता है कि टीमें पांच स्थानापन्न खिलाड़ियों का इस्तेमाल करे. फीफा ने सोमवार को एक अस्थायी योजना की जानकारी दी ताकि खिलाड़ियों को फुटबाल बहाल होने के बाद कार्यभार की अधिकता के कारण चोटों से बचाया जा सके.

