फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले खिलाड़ी का 42 साल की उम्र में निधन

फीफा विश्व कप इतिहास (FIFA World Cup) में अपने एक गोल से सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले सेनेगल के लंबी कद काठी के मिडफील्डर पापा बौबा डियोप (Papa Bouba Diop) का निधन हो गया. वह 42 वर्ष के थे. फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने (FIFA) रविवार को कहा, ‘‘फीफा सेनेगल के महान पापा बौबा डियोप के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी है. '' जापान और दक्षिण कोरिया में हुए 2002 विश्व कप के शुरूआती मैच में डियोप के गोल की मदद से सेनेगल ने गत चैम्पियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त देकर उलटफेर किया था. इस विश्व कप में सेनेगल ने पदार्पण किया था और इस जीत की बदौलत टीम क्वार्टरफाइनल तक पहुंची थी जिससे उसने किसी अफ्रीकी टीम के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की थी. फीफा ने ट्विटर पर श्रृद्धांजलि देते हुए कहा, ‘‘एक बार विश्व कप का नायक हमेशा विश्व कप का नायक रहता है.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.



Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal