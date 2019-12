Football: भारतीय फुटबॉल कोच ने कप्तान सुनील छेत्री को लेकर दिया बड़ा बयान

करिश्माई भारतीय फुटबालर सुनील छेत्री को ‘दशक में एक बार'आने वाला खिलाड़ी बताते हुए कोच इगोर स्टिमक ने कहा कि अगले पांच वर्षों में वह किसी भी खिलाड़ी को उनकी जगह लेते नहीं देख रहे हैं. स्टिमक ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कहा कि छेत्री जब संन्यास का फैसला करेंगे, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा. स्टिमक ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो इस प्रश्न (छेत्री के बाद टीम का क्या होगा) से मुझे उलझन होती है. हमारी टीम में सुनील (छेत्री) है. वह ऐसे खिलाड़ी है जो एक या दो दशक में एक बार आते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई यह पूछता है कि वह खेल का कब अलविदा कह रहे है या उनके संन्यास के बाद टीम का क्या होगा.

Stop putting pressure on #SunilChhetri and let him enjoy his game, said India coach #IgorStimac of the talismanic striker. Despite nearing 35, #Chhetri remains a stalwart at the helm of the Indian attack and is still arguably the most reliable goalscorer in the country. pic.twitter.com/IwR4KxqaMv

भारतीय कोच ने कहा कि उन्हें खेल का लुत्फ उठाने दीजिए. हम उन पर दबाव क्यों बना रहे हैं.' भारतीय कोच ने कहा, ‘उनके पास अभी कई साल (खेलने के लिए) बचे हुए है, वह अपने खेल का लुत्फ उठाते है, वह अब भी गोल कर रहे है. जहां तक उनके संन्यास के बाद की स्थिति का सवाल है तो हमें एक टीम के तौर पर उनकी जगह को भरना होगा. यह किसी एक खिलाड़ी के बारे में नहीं है. पूरी टीम को जोर लगाना होगा क्योंकि उनके जैसे खिलाड़ी की जगह लेना काफी मुश्किल है.'

Indian #football coach #IgorStimac has said that the team will be playing 10 matches in Europe next year. The men's senior team's next set of #FIFAWorldCup qualifiers will be taking place in March & June 2020 & Stimac said that they will be playing 10 friendly games by that time. pic.twitter.com/GaQppMV2mV