Football: इस वजह से उपद्रवियों ने माल्मो में ज्लाटान इब्राहिमोविक की प्रतिमा को उखाड़ दिया

उपद्रवियों ने माल्मो स्टेडियम के बाहर लगी स्वीडन के सबसे बड़े फुटबाल स्टार ज्लाटान इब्राहिमोविक (Zlatan Ibrahimovic) की कांसे की प्रतिमा तोड़ दी है. रिपोर्ट के के मुताबिक इससे पहले भी इस प्रतिमा की नाक को नुकसान पहुंचाया गया था लेकिन शनिवार रात को इसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया. शनिवार देर रात किसी ने टूटी हुई प्रतिमा के बारे में पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने बताया है कि टूटी हुई प्रतिमा के करीब लिखा है 'टेक अवे' (यहां से दूर ले जाओ).

A statue of Zlatan Ibrahimovic outside Malmo FF's stadium has been cut down after vandals appeared to saw it off at the ankles.