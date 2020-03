FOOTBALL: अब जुवेंट्स का यह स्टार खिलाड़ी हुआ कोरोनावायरस से संक्रमित, गर्लफ्रेंड भी लपेटे में

इटालियन क्लब जुवेंटस के स्टार फुटबालर पाउलो डायबाला (Paulo Dybala) और उनकी गर्लफ्रेंड कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं. अर्जेंटीना के फारवर्ड डायबाला (Paulo Dybala) जुवेंटस क्लब के तीसरे खिलाड़ी हैं, जो कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए है. दुनियाभर में फैले कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार इटली हुआ है. इटली में शनिवार तक कोरोना के 53578 मामले सामने आ चुके हैं और करीब 4825 लोगों की मौत हो चुकी है.

