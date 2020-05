कोरोनावायरस के खौफ के बीच इस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी ने मुसलमानों की मदद के लिए किया यह बड़ा काम

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर पूरी दुनिया में बरप रहा है. ऐसे दुनिया के कई देशों ने वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन लागू कर रखा है. बता दें कि कोविड-19 (COVID-19) के समय ही रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है. ऐसे में जर्मनी के दिग्‍गज फुटबॉलर मेसुट ओजिल (Mesut Özil) ने मुसलमान के मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है. जर्मनी के फुटबॉलर ओजिल ने रमजान में मुसलमानों के लिए तुर्की चैरिटी को 75 लाख रुपये दान में दिए हैं. यह चैरिटी उन लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराएगा जो रमजान (Ramadan) में उपवास रख रहे हैं. मीडिया में आई खबर के अनुसार 16 हजार मुसलमानों को रमजान के महीने में यह चैरिटी भोजन की व्यवस्था करेगा. इस महान कार्य के अलावा फुटबॉलर मेसुट ओजिल (Mesut Özil) ने कुछ दिन पहले 1 हजार बच्‍चों की सर्जरी का खर्च भी उठाया था.

Mesut Ozil has donated £81,000 to the Turkish Red Crescent's campaign to cater for iftar.



The money is set to help provide the meal eaten to end that day's fast for around 16,000 Muslims across 2,000 families both in Turkey and Syria. pic.twitter.com/ijW4D3oGOM