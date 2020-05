कड़े दिशा-निर्देशों के बीच जर्मन फुटबॉल लीग पिच पर लौटी

जर्मन फुटबॉल लीग शनिवार से पिच पर लौट गयी और कोरोना वायरस महामारी के बाद बहाल होने वाली यह पहली यूरोपीय लीग बन गई. दो महीने के ब्रेक के बाद जर्मन फुटबॉल लीग ने मैचों की बहाली के लिए असाधारण विस्तृत योजना चांसलर एंजेला मर्केल और अन्य 16 नेताओं को भेजी थी. उन्होंने साथ ही संक्रमण को रोकने के लिये कई दिशा-निर्देश भी भेजे थे. अब मैचों के दौरान स्टेडियम खाली होंगे, जिसमें सिर्फ खिलाड़ियों के चिल्लाने की आवाजें और रैफरियों की सीटी की आवाज सुनाई देगी.

Borussia Dortmund are hosting Schalke 04 in the Ruhr Derby, a fixture that would normally attract an 82,000 crowd to Signal Iduna Park#bundesliga



