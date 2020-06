भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने करियर में पूरे किए 15 साल: 10 बड़ी बातें

सुनील छेत्री की मां और बहन फुटबॉल से जुड़ी हैं

भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) की मां सुशीला छेत्री और बहन नेपाल महिला राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेला करती थीं.

पाकिस्तान के खिलाफ किया डेब्यू

सुनील छेत्री ने साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर अपना डेब्यू भारत के लिए किया था. क्वेटा में खेले गए मैच में छेत्री ने अपने पहले ही मैच में एक गोल किए थे. यह मैच 1-1 से ड्रा रहा था लेकिन भारत को एक महान फुटबॉलर मिल चुका था.

भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर

सुनील छेत्री भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं, छेत्री ने अबतक अपने करियर में 72 गोल किए हैं. इंटरनेशनल फुटबॉल करियर में छेत्री वर्तमान फुटबॉलर की लिस्ट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) इस मामले में अभी सबसे आगे हैं.

2008 में पहली हैट्रिक

साल 2008 में छेत्री ने एएफसी चैलेंज कप (AFC Challenge Cup) में तजाकिस्तान के खिलाफ करियर में पहली बार हैट्रिक गोल किए थे.

सुनील छेत्री भारत के 4 बड़े क्लब के लिए खेल चुके हैं

सुनील छेत्री भारत के 4 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए भी खेले हैं. मोहन बागान, जेसीटी, ईस्ट बंगाल और डेम्पो क्लब का हिस्सा छेत्री रहे हैं. वहीं भारत का यह दिग्गज फुटबॉलर (UAE) के कैनसस सिटी विजार्ड्स क्लब (Kansas City Wizards) के लिए भी खेलने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं.

इस टीम के खिलाफ किए हैं सर्वाधिक गोल

सुनील ने चीनी ताइपी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गोल करने का कमाल किया है. उन्होंने अबतक इस टीम के खिलाफ 5 मैच खेले और इस दौरान 6 गोल करने में सफल रहे हैं. अबतक अपने करियर में छेत्री एआईएफएफ फुटबॉलर ऑफ द ईयर (AIFF Footballer of the Year) का खिताब 6 बार जीत चुके हैं.

Congratulations to our indian football team captain @chetrisunil11 for completing 15 years in international football hope you achieve more and more success in your life .#15YearsOfSC11#Legend#indianfootball#sunilchetrihttps://t.co/yZ1xUxEWffpic.twitter.com/gvlQUguoc4