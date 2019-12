ISL 2019: कुछ ऐसे आखिरी मिनट में रोबिन सिंह ने हैदराबाद एफसी की हार को ड्रॉ में बदला

रोबिन सिंह के इंजुरी टाइम में किए गोल की मदद से मेजबान हैदराबाद एफसी ने शुक्रवार को यहां जीएमसी बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के छठे सीजन के मैच में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरू एफसी को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया. कप्तान सुनील छेत्री ने दूसरे मिनट में ही गोल करके बेंगलुरू को 1-0 की बढ़त दिला दी थी, लेकिन रोबिन ने इंजुरी टाइम में गोल करके हैदराबाद को 1-1 से बराबरी दिला दी और मैच ड्रॉ करा दिया बेंगलुरू की छह मैचों में यह चौथा ड्रॉ है और उसके 10 अंक हो गए है. बेंगलुरू अब अंकतालिका में दूसरे नंबर पहुंच गई है. वहीं, हैदराबाद की छह मैचों में यह पहला ड्रॉ है और वह चार अंकों के साथ सबसे नीचे है.

That's how Robin' the equaliser is done at the last minute!@robin_singh_23#AbHyderabadKhelega#RobinSingh#Golazo#HyderabadFChttps://t.co/qgCxnpScza