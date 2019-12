नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill 2019 )के ख‍िलाफ व्‍यापक स्‍तर पर हो रहे प्रदर्शन के कारण गुवाहाटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा है. कर्फ्यू की वजह से नार्थईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नइयिन एफसी के बीच इंडियन सुपर लीग (ISL) फुटबॉल मैच अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है. यह मैच इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेला जाना था. आईएसएल ने एक बयान में कहा गया है,‘गुवाहाटी में कर्फ्यू के कारण नार्थईस्ट यूनाइटेड और चेन्नइयिन एफसी के बीच आईएसएल का मैच आगामी सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.'

Football Sports Development Limited: Indian Super League match between Northeast United FC & Chennaiyin FC has been postponed, due to the ongoing unrest in Guwahati, Assam. https://t.co/sztdtkTCKD