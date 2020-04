बच्चे ने गजब अंदाज किया गोल, देखकर हैरानी में पड़ गया सामने वाला खिलाड़ी, देखें viral video

सबसे खास बात ये है कि वीडियो में बच्चे बिना जूते पहने हुए फुटबॉल खेल रहे हैं. बता दें कि भारत में भले ही फुटबॉल को ज्यादा पंसद नहीं किया जाता है लेकिन जब से इंडियन सुपर लीग (ISL) ने भारत में दस्तक दी है इस खेल में आशातीत प्रगति देखने को मिली है. बता दें कि इस समय कोरोना के कारण कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है. फुटबॉल दिग्गज भी अपनी ओर से कोरोना की लड़ाई में आर्थिक योगदान दे रहे हैं.

No better goal has been scored this season. Or the season before this. Or ever.

pic.twitter.com/2y5EByhXAK