ला लिगा की तीन महीने बाद हुई वापसी, सेविल ने जीता मुकाबला लेकिन...

दक्षिण स्पेन की इन दो टीमों के बीच बेहद लोकप्रिय यह मैच सुरक्षा के कड़े दिशा-निर्देशों के बीच खेला गया. ‘बॉल ब्वाय' से कहा गया था कि जब भी गेंद मैदान से बाहर जाए तो वे उसे संक्रमणमुक्त करें. इसके अलावा खिलाड़ियों को रेफरी से बात करते समय उचित दूरी बनाये रखने का निर्देश था.

FT | Sevilla 2-0 Real Betis



It's nice to have you back, @LaLiga