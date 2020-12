लियोनेल मेस्सी ने रच दिया इतिहास, तोड़ दिया पेले का रिकॉर्ड

लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) ने पेले के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर पेले के नाम ट्रिब्यूट देते हुए अपनी बात लिखी. मेस्सी ने लिखा कि जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो कभी नहीं सोचा था कि पेले के रिकॉर्ड को तोड़ पाउंगा, खासकर जो आज मैंने तोड़ा है. लियोनेल मेस्सी ने अपने चाहने वालों और फैन्स का शुक्रिया किया है.

जनवरी 2018 में मेस्सी यूरोप की शीर्ष लीग में 366 गोल करके गर्ड मुलेर के बुंदेसलीगा में किये गये 365 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था. मेस्सी ने इससे पहले 2012 में 86 गोल करके मुलेर के एक साल में सर्वाधिक गोल करने के रिकॉर्ड को तोड़ा था. पेले ने अर्जेंटीना फारवर्ड को इस नयी उपलब्धि पर बधाई दी.

Leo messi has scored his 644th goal, breaking Pele's record for most goals in the same club!#Messipic.twitter.com/hGT6t9HJoZ