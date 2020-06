लियोनल मेसी ने टीम के साथ नहीं किया अभ्यास और चर्चा यह है कि....

लियोनेल मेसी ने बुधवार को बार्सिलोना की टीम के साथ अभ्यास नहीं किया जिसके बाद उनके अगले सप्ताह से शुरू हो रही ला लिगा फुटबाल चैंपियनशिप के पहले मैच में खेलने को लेकर संदेह व्यक्त किया जाने लगा है. बार्सिलोना ने हालांकि कहा कि मेसी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल जिम में समय बिताने को प्राथमिकता दी लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मामला कुछ और है.

