...तो लियोनेल मेसी हैं जोखिम लेने को पूरी तरह तैयार

लियोनेल मेसी ने कहा है कि स्पेन की शीर्ष लीग ला लिगा की अगर अगले महीने वापसी होती है तो वह अन्य फुटबॉलरों के साथ मैदान पर उतरने में सहज महसूस करेंगे. ला लिगा के अध्यक्ष जेवियर टेबास ने मैचों को फिर से शुरू करने के लिये 12 जून को आदर्श तिथि बताया है. बार्सिलोना अभी तालिका में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी रियल मैड्रिड से दो अंक आगे शीर्ष पर हैं.

