लिवरपूल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एवं कोच केनी डालग्लिश का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव

Liverpool legend Kenny Dalglis: इंग्लिश क्लब लिवरपूल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एवं कोच केनी डालग्लिश (Kenny Dalglish) भी कोरोना (covid-19) के चपेट में आ गए हैं. डालग्लिश के परिवार ने इस बारे में कहा है कि उनका कोरोनावायरस (coronavirus) के लिए किया गया टेस्ट पॉज़िटिव आया है. दरअसल डालग्लिश दूसरी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे जहां जांच के बाद यह बात सामने आई कि उन्हें भी कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है. डालग्लिश इस समय 69 साल के हैं. परिवार की ओर से आए बयान में कहा गया है कि केनी को एंटीबायोटिक के एक डोज़ के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनने कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए थे लेकिन जांच प्रकिया के दौरान उनका टेस्ट हुआ तो वो पॉज़िटिव मिला. बता दें कि पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केनी डालग्लिश ने स्कॉटलैंड की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं. डालग्लिश लिवरपूल से खेलते हुए तीन बार यूरोपीय चैम्पियंस लीग का खिताब जीतने में कामयाब रहे और बाद में क्लब के कोच भी बने थे. डालग्लिश ने लिवरपूल की ओर से खेलते हुए 515 मैचों में कुल 172 गोल करने में सफल रहे थे. साथी पूर्व दिग्गज टेरी मैकडेर्मोट (Terry McDermott) ने ट्वीट कर डालग्लिश के जल्द ठीक होने की दुआ की है.

Thinking of my big pal @kennethdalglish hoping he makes a speedy recovery from this awful Virus #Lfc#NHS