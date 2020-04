लॉकडाउन के कारण फुटबॉलरों में बढ़ा डिप्रेशन और अब सवाल यह है कि...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण दुनिया भर में जारी लॉकडाउन से पेशेवर फुटबालरों में तनाव और अवसाद की घटनाएं बढ़ रही हैं. और इसके पीछे कारण यह है कि लंबे समय से मैदान से दूर हैं. वैश्विक खिलाड़ियों के संघ फीफप्रो ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी. इसने इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका जैसे 16 देशों के 1602 फुटबॉलरों का सर्वे किया. इसमें 468 महिला खिलाड़ी शामिल थीं.

