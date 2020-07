स्पेनिश लीग में Lionel Messi ने रिकॉर्ड 7वीं बार हासिल किया 'गोल्डन बूट' का खिताब

लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) ने बार्सिलोना की अंतिम दौर में अलावेस पर 5-0 से शानदार जीत के दौरान दो गोल करके स्पेनिश फुटबाल लीग ला लिगा (La Liga) में रिकार्ड सातवीं बार किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिये ‘गोल्डन बूट' (Golden Shoe) हासिल किया. मेस्सी ने लीग में कुल 25 गोल दागे जो उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी करीम बेंजेमा से चार गोल अधिक हैं. बेंजेमा रीयाल मैड्रिड और लेगानेस के बीच 2-2 से ड्रा छूटे मैच में गोल नहीं कर पाये थे. मेस्सी लीग में सात अलग अलग सत्रों में सर्वाधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गये हैं. चोट के कारण सत्र के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाने के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. अर्जेंटीना के इस स्टार ने 33 मैचों में 25 गोल किये.

