मोहन बागान क्लब ने एटीके के साथ विलय से पहले सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों के बकाए चुकाये

मोहन बागान क्लब (Mohun Bagan Club) ने मंगलवार को कहा कि इंडियन सुपर लीग (ISL) टीम एटीके ATK (football club) के साथ आधिकारिक विलय से तीन दिन पहले उसने खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ का बकाया चुका दिया है. एटीके . मोहन बागान की पहली बोर्ड बैठक शुक्रवार को होगी जिसमें सात निदेशक भाग लेंगे. इसमें क्लब का नाम, लोगो और जर्सी भी तय की जायेगी. क्लब ने एक बयान में कहा ,‘‘ हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय कोचों, खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया है. खिलाड़ियों ने मई में क्लब को पत्र लिखकर बकाया भुगतान की मांग की थी. वहीं, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को एटीके और मोहन बागान को विलय कर बनी इंडियन सुपर लीग की नयी टीम का एक निदेशक नामित किया गया है.

