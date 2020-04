अब पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर आए कोरोनावायरस की चपेट में

इंग्लैंड और लीड्स के पूर्व दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी नोर्मन हंटर का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा है. लीड्स यूनाइटेड क्लब के लिए 540 मैच खेलने वाले 76 साल के हंटर दो बार इंग्लैंड के घरेलू फुटबाल टूर्नामेंट के चैम्पियन रहे हैं.

“Keep battling Norman, we are all with you.” https://t.co/QVFuHFwYhA