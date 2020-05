फुटबॉल मैच के दौरान खाली सीट भरने के लिए किया सेक्स डॉल्स का इस्तेमाल, तो आयोजकों का...

दक्षिण कोरिया के एफसी सियोल पर कोरोनावायरस महामारी (coronavirus Pandemic) के कारण खाली स्टेडियम में हुए फुटबॉल मैच के दौरान दर्शक दीर्घा में सीटों को भरने के लिए आयोजकों ने ऐसा तरीका निकाला जो उनकी समझ पर तो सवाल उठा ही गया, बल्कि दुनिया भर के खेलप्रेमियों को हैरान कर गया, जिसकी दुनिया भर में तीखी आलोचना हो रही है. दरअसल आयोजकों ने खाली सीटों को भरने के लिए 'सेक्स डॉल' का इस्तेमाल किया. अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है, यह भगवान ही जाने, लेकिन इसके लिए आयोजकों को खामियाजा भुगतना पड़ा है.

How to deal with #sports coming back without fans?



Fox Sports in pandemic: Let's pump the stadium full of crowd noise !



FC Seoul in pandemic: Wait, wait hear me out...what if we put sex dolls in the stadium? #footballhttps://t.co/ph1EIKXfbe