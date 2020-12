मेसी और रोनाल्डो को पीछे छोड़ यह खिलाड़़ी बना 'FIFA player of the year'

लेवांडोव्स्की चैंपियंस लीग में 15 गोल करने में सफल रहे थे और इस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर भी बने थे. चैंपियंस लीग में मेसी ने 3 और रोनाल्डो केवल 4 गोल ही कर पाए थे. लेवांडोव्स्की बेयर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं और साथ ही फीफा कि खिताबृ जीतने वाले पहले पोलैंड के खिलाड़ी भी हैं. पिछले 20 सालों में यह केवल तीसरी बार ही है जब यह खिताब बार्सिलोना या रियल मैड्रिड के किसी खिलाड़ी को नहीं मिला है.

Best player in the world 2020 = Robert Lewandowski. pic.twitter.com/6aJJN0msY8

इसके अलावा बेयर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की र्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा में 250 से अधिक गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं. 32 वर्षीय लेवांडोव्स्की के बुंडेसलीगा में 251 गोल हो गए हैं. उनसे पहले गर्ड मुलर (365) और क्लाउस फिशर (268) ही बुंडेसलिगा में 250 से ऊपर गोल करने में सफल रहे हैं. हालाँकि, लेवांडोव्स्की बुंडेसलीगा में 250 गोल करने वाले पहले गैर-जर्मन हैं.

लेवांडोव्स्की ने वुल्फ्सबर्ग के खिलाफ बायर्न म्यूनिख की 2-1 की जीत में यह उपलब्धि हासिल की. रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जब चैंपियंस लीग का खिताब जीतने का कमाल किया था तो उन्होंने पोलैंड के झंडे के साथ ट्वीट किया, ‘‘ सपने देखना कभी बंद नहीं करें। असफल होने पर कभी हार ना माने. अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें.

Robert Lewandowski is #TheBest FIFA Men's Player of 2020!



60 goals in 52 games and FIVE trophies during the nomination period.



The Best pic.twitter.com/f0gZaT5CLy