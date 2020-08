पूर्व फुटबॉलर स्टार रोनाल्डिन्हो को किया गया रिहा, 5 महीने तक होटल में नजरबंद थे

रोनाल्डिन्हो और उनके भाई को मार्च में पराग्वे के जाली पासपोर्ट से देश में प्रवेश करने के लिये गिरफ्तार किया गया था. ये दोनों व्यावसायिक गतिविधियों के लिये पराग्वे आये थे. इस दिग्गज फुटबॉलर को इससे पहले पराग्वे की बेहद सुरक्षा वाली जेल में रखा गया था लेकिन बाद में उन्हें वहां से रिहा करके एक आलीशान होटल में नजरबंद कर दिया गया था.

Ronaldinho has finally been released from detention in Paraguay, where he has been detained for five months.



Ronaldinho's prison record:

11-2 win

5 goals

6 assists

16kg suckling pig.



