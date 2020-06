क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी से गोल करने में चूके, फैन्स हुए हैरान, बोले- मेस्सी की नकल करने के कारण हुआ ऐसा

मैच के दौरान रोनाल्डो अपने स्तर का गेम खेलते हुए नहीं नजर आए. ऐसा लग रहा था कि रोनाल्डो अपने फार्म में नहीं हैं. यह मैच 0-0 से ड्रा रहा. बता दें कि फर्स्ट लेग में 1-1 से मुकाबला ड्रा रहा था लेकिन अवे गोल करने के कारण जुवेंतस की टीम फाइनल में जगह बना पाने में सफल रही है.

#Ronaldo

Yeah he miss the penalty but that doesn't change the fact that he is still one of the best penalty taker in the world....

----messi fan????



"Form is temporary class is permanent" pic.twitter.com/jGnLk403On