खेल जगत के लिए बुरी खबर, 22 साल के इस फुटबॉलर का हुआ निधन, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे ट्रेनिंग

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया सहम सी गई है. COVID-19 के खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया में खेल गतिविधियों को रोक दिया गया है. बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए पूरी दुनिया को लॉकडाउन किया जा रहा है. लेकिन लॉकडाउन (lockdown) के दौरान खेल जगत में एक ऐसी घटना घटी है जो हैरान करने वाला है. लोकोमोटिव मास्को (Lokomotiv Moscow') के डिफेंडर इनोकेंटी समोखवालोव (Innokenty Samokhvalov) की लॉकडाउन के दौरान ट्रेनिंग करने के क्रम में मौत हो गई. बता दें कि इनोकेंटी समोखवालोव लॉकडाउन में व्यक्तिगत ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा ले रहे थे. रूस के फुटबाल क्लब लोकोमोटिव मास्को ने इस बात की जानकारी सभी के साथ साझा की है. गौरतलब है कि समोखवालोव लोकोमोटिव मास्को में बतौर डिफेंडर खेला करते थे.

Lokomotiv Moscow have announced the death of Kazanka 22-year-old defender - Innokentiy Samokhvalov. Samokhvalov suffered a cardiac arrest during an individual training session caused by the #lockdown . Left behind is his wife and a son. #RIP pic.twitter.com/Cq1XuCqCOc

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.



He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d