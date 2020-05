Lockdown: शख्स ने भारतीय कप्तान सुनील छेत्री से मांगी मदद, बोला- दे दो मुझे Netflix ID & password.. तो आया ऐसा रिएक्शन

भारतीय फुटबॉल टीम (Indian Football Team) के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक फैन उनसे एक अजीब मांग करता नजर आ रहा है. दरअसल छेत्री से फैन ने फेसबुक पर एक अजीब मांग कर ली जिसमें वह फैन सेल्फी, ऑटोग्राफ और जर्सी मांगने के बजाय उनसे नेटफ्लिक्स अकाउंट (Netflix) की आईडी और पासवर्ड देने की अपील कर रहा है. फैन के द्वारा इस अजीब मांग को छेत्री ने ट्विटर (Twitter) पर शेयर करके कैप्शन में लिखा, जर्सी नहीं, फोटो पर ऑटोग्राफ नहीं, पोस्ट पर रिप्लाई नहीं, पड़ोसी के बेटे के कुत्ते को विश करते हुए वीडियो भी नहीं. यह शख्स ऐसा है, जिनकी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है और इसे देखते हुए मैं इसकी मांग पर विचार करने के बारे में सोच रहा हूं. सुनील छेत्री के द्वारा शेयर की गई यह स्क्रीन शॉट काफी वायरल हो रही है. बैडमिंटन दिग्गज सानिया नेहवाल (Saina Nehwal) भी इस पोस्ट कर अपनी हंसी की इमोजी कमेंट करते हुए नहीं रह सकीं हैं.

Jersey

Autograph on a picture

Reply to the post

Video wishing the neighbour's son's pet dog



Here's someone who has priorities straight and it's really making me want to consider the demand. pic.twitter.com/OdBGrS7g5v