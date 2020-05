Live चैट के दौरान सुनील छेत्री को शख्स ने कहा 'नेपाली',फैन्स का फूटा गुस्सा..

खास बातें सुनील छेत्री पर लाइव चैट को दौरान शख्स ने किया नस्लवादी' टिप्पणी

लोगों का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर जमकर लगाई क्लास

भारत के महान फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट विराट कोहली के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव बातचीत की. दोनों ने अपने पुराने दिनों की याद को शेयर किया. 90 मिनट की लंबी लाइव चैट के दौरान दोनों ने दिल्ली में गुजारे अपने पुराने दिनों की यादों को ताजा किया. इसी क्रम में किसी फैन ने सुनील छेत्री पर नस्लवादी कमेंट कर दिए जिसकी चर्चा काफी हो रही है. दरअसल जब छेत्री भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) के साथ कई बाते शेयर कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में एक शख्स ने उनको नेपाली कहकर संबोधित कर दिया और लिखा कि 'यह नेपाली कौन है. छेत्री पर हुए इस तरह के कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स उस शख्स की क्लास लगाने लगे. कई यूजर ने उस शख्स को सबक सीखाने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए हैं.

India is one of the most racist country.

The Indian football captain is called Nepali can only imagine the plight of North East people here. People not knowing Chhetri is still fine. But society has sort of normalised chinki, Nepali etc towards them.

It's shameful. pic.twitter.com/m8v14kOrTu — Abhinav kaka (@kabhinav08) May 18, 2020

Dont generalise on opinion of one indian. Woh sala kabhi padha bhi nahi hoga woh kon he aur kitna bada insaan he woh.@chetrisunil11 is my hero, is country's hero. No one can change that.



I was very lucky to see one of 3 legend to play in stadium. pic.twitter.com/mT0tmmWsXO — Mrudang Oza (@mrudangoza1610) May 18, 2020

We have reported the muppet. Nobody undermines Sunil Chhetri. — Vinay Shankar (@ShanksVinay) May 18, 2020