कुछ ऐसे चु्न्नी गोस्वामी ने अपनी स्किल्स से गैरी सोबर्स को हैरान कर दिया, विंडीज दिग्गज ने दी आत्मकथा में जगह

चुन्नी गोस्वामी के पास वह सब कुछ था जो एक खिलाड़ी अपने पास होने का सपना देखता है लेकिन कुछ ही लोगों के पास ऐसी नैसर्गिक ऑलराउंड प्रतिभा होती है जो उन्हें भारत के सबसे महान खिलाड़ियों की सूची में जगह दिलाती है. छह फीट लंबे सुबीमल गोस्वामी या ‘चुन्नी दा' आखिरी भारतीय कप्तान थे जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की अगुआई की. वह ओलिंपियन के अलावा प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे और सर गैरी सोबर्स ने अपनी आत्मकथा में उनका जिक्र किया है. वजह यह है कि चुन्नी गोस्वामी ने अपनी एक खास स्किल्स से सोबर्स को हैरान करने के साथ ही उनका दिल जीत लिया.

Chunni Goswami, our childhood football icon also leaves us. He was a national hero before we became cricket crazy nation. He stood tall for decades as the most loved footballer in India. In these deaths I see the passing away of my growing up yrs & chapters of life closing away pic.twitter.com/0ZHLMO9A92