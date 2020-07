कोरोनावायरस के कारण बैलन डी'ओर का खिताब इस साल नहीं दिया जाएगा, 64 साल में पहली बार होगा ऐसा

कोरोना (COVID-19) का कहर फुटबॉल जगत (Football) में भी बरपा है जिसके चलते इस साल बैलन डी'ओर (Ballon d'Or award) का खिताब नहीं दिया जाएगा. साल 1956 से लगातार इस खिताब के फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता रहा है. लेकिन COVID-19 के कारण सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि इस साल बैलन डी'ओर (Ballon d'Or award) का खिताब नहीं दिया जाए. फ्रांस फुटबॉल ने इस बात की जानकारी साझा की है. गौरतलब है कि कोरोना के कारण इस साल पूरा फुटबॉल सीजन एक तरह से बाधित रहा है. आखिरी बार यानि 2019 में Ballon d'Or award का खिताब दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मैसी (Lionel Messi) ने जीता था.

Since there is no Ballon D'Or award this year,

Leo remains the Ballon D'Or holder #GOAT#LionelMessipic.twitter.com/uLaf2h9xjh