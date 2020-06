मैदान पर वापस लौटे मेस्सी ने बदले लुक के साथ किया कमाल, बार्सिलोना की वापसी पर शानदार जीत

लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) ने एक गोल दागा और दो गोल करने में मदद की जिससे बार्सिलोना (Barcelona) ने कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण तीन महीने बाद फिर से शुरू हुई स्पेनिश फुटबाल लीग में मालोर्का को 4-0 से करारी शिकस्त देकर अपनी बढ़त और मजबूत कर दी. मेस्सी ने भले ही मार्च के शुरू से कोई मैच नहीं खेला था लेकिन उन्हें अपने चिर परिचित अंदाज में शुरू से ही दबदबा बना दिया. उन पर दायें पांव की मांसपेशियों में खिंचाव का असर भी नहीं दिखा. पिछले सप्ताह इस दर्द के कारण उनका इस मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा था. मेस्सी और अन्य खिलाड़ियों ने मैदान पर सामान्य व्यवहार किया. उन्होंने आटुरो विडाल (दूसरे मिनट) और मार्टिन ब्रेथवेट (37वें) के पहले हाफ में किये गये गोल का एक दूसरे के गले मिलकर जश्न मनाया और सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखी जिसकी सिफारिश की गयी थी.

Lionel Messi has now scored 20+ goals in his last 12 La Liga seasons.



He's the only player to ever do it pic.twitter.com/G9qLvsxNXz