कोरोनावायरस खौफ के बीच इस देश में 30 हजार दर्शकों के साथ खेला गया फुटबॉल मैच, बिना मास्क के पहुंचे फैन्स

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया में खेल गतिविधियां पिछले 3 माह से स्थगित है. यहां तक की टोक्यो ओलंपिक से लेकर विंबलडन (Wimbledon) जैसे बड़े टूर्नामेंट को टाल दिया गया, लेकिन अब धीरे-धीरे खेल गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है. बता दें कि वियतनाम (Vietnam) में कोविड-19 (COVID-19) के प्रकोप के बाद घरेलू फुटबॉल सत्र का आगाज हो गया है. शुक्रवार को वियतनाम (Vietnam) में दर्शकों की मौजूदगी में वी-लीग (V. League) का शुभारंभ हुआ. इस लीग के पहले मैच में ची मिन्ह सिटी और हाइ पोंग की टीम आमने-सामने थी. यह पहला मैच ड्रा पर खत्म हुआ. इस मैच में सबसे बड़ी बात ये थी कि फैन्स काफी मात्रा में मैच देखने आए थे.

Vietnam had 300 coronavirus cases with 0 death. 30,000 Vietnamese just enjoyed watching a football match in a stadium. No social distancing of course.