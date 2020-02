Shashi Tharoor: शश‍ि थरूर (Shashi Tharoor) की पहचान एक बेहतरीन लेखक और कांग्रेस नेता के अलावा एक खेलप्रेमी के रूप में भी है. क्र‍िकेट और फुटबॉल के खेल में खासी रुच‍ि लेने वाले थरूर ने हाल ही में देश के एक ऐसे नन्‍हे फुटबॉलर का वीड‍ियो ट्वीट क‍िया है जो अपने खेलकौशल से भव‍िष्‍य में बड़ा प्‍लेयर बनने की उम्‍मीद जगाता नजर आ रहा है. वीड‍ियो में नन्‍हा फुटबॉलर वाकई कमाल का नजर आ रहा है, उसने जीरो एंगल ने ऐसी बेहतरीन क‍िक लगाई क‍ि गेंद सीधे गोल में पहुंच गई. 'भारत के इस ल‍ियोनेल मेसी' (India's Lionel Messi)का वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गया है और उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीड‍ियो में देखा जा सकता है क‍ि इस बच्‍चे ने दाएं पैर से कार्नर क‍िक ल‍िया और उसे खास एंगल देते हुए सीधे गोलपोस्‍ट में पहुंचा द‍िया. 10 साल के दानी पीके (Dani P.K.)नाम इस बच्‍चे का इस वीड‍ियों में खेल कौशल देखते ही बन रहा है. आप भी इस बच्‍चे के टेलैंट पर नजर डाल‍ लीज‍िए.

What an amazing talent! He could turn out to be Indian football's answer to @sachin_rt or @PrithviShaw — the child prodigy to take on the world! @praful_patel do you have schemes to catch them young and nurture them to greatness? https://t.co/OsEfroHsL6