भारतीय लड़के ने 'Free-Kick' से साथी खिलाड़ी के सिर पर रखे बोतल को यूं गिराया, Viral Video देख आप भी रह जाएंगे हैरान

इसके अलावा एक और वीडियो वायरल है जिसमें कुछ भारतीय लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. वीडियो में गोलकीपर बना लड़का साथियों के द्वारा गोल करने की कोशिश को जिस अंदाज में रोकता है उसे देखकर हर कोई हैरान है. यहां तक कि नोर्वे के राजनयिक एरिक सोलहेम (Erik Solheim) ने वीडियो को ट्वीट कर जो कैप्शन लिखा उसे पढ़कर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

एरिक सोलहेम ने लिखा है कि यही कारण है कि, 'इसे देखें वाह..यही कारण है कि भारत फुटबॉल में वर्ल्डकप नहीं जीत पाया है.' बता दें कि वीडियो में यह कैप्शन देखकर सोलहेम ने यह कहने की कोशिश की है कि भारत के फुटबॉल संघ को निचले स्तर पर जाकर गांव-गांव से ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ कर निकालना चाहिए जिनके पास योग्यता तो है लेकिन मदद नहीं मिल पाने के कारण फुटबॉल में अपना नाम नहीं कमा पाते हैं.

Wow!

Watch this! Why is India not winning the world cup in football?



pic.twitter.com/xVLazFYEWx