World Cup Qualifiers: भारत वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग दौर से लगभग बाहर हुआ, ओमान ने 1-0 से दी मात

मोहसिन अल गसानी के एकमात्र गोल की मदद से ओमान ने यहां सुल्तान काबूस स्पोटर्स कॉम्पलेक्स में खेले गए फीफा विश्व कप क्वालीफायर (World Cup Qualifiers) में मंगलवार को भारत को 1-0 से हरा दिया. इस जीत के बाद ओमान की टीम पांच मैचों में 12 अंकों के साथ ग्रुप ई में दूसरे नंबर पर है. वहीं, भारत की पांच मैचों में यह दूसरी हार है और उसे दोनों हार ओमान के हाथों ही मिली है. ओमान ने इससे पहले भी भारत को 2-1 से हराया था. विजेता ओमान के लिए मोहसिन अल गसानी ने 33वें मिनट में गोल किया. ओमान ने इस गोल को अंत तक कायम रखते हुए 1-0 से जीत अपने नाम कर ली. इसी के साथ ही भारत वर्ल्ड कप क्वालीफाइंग राउंड से लगभग बाहर हो गया.

पहला हाफ भले ही ओमान के नाम रहा लेकिन इसमें भारत ने भी कई अच्छे मूव बनाए. एक गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने लगभग चार मौके बनाए पर गोल नहीं कर सका. ओमान ने 33वें मिनट में गोल कर बढ़त बनाई. भारत खुशकिस्मत रहा कि सातवें मिनट में पेनाल्टी पर उसके खिलाफ गोल नहीं हुआ, नहीं तो वह 0-2 से पिछड़ जाता. ओमान को छठे मिनट में पेनाल्टी मिला. राहुल भेके ने बाक्स में ओमान के मोहसिन अल गसानी को गिरा दिया और रेफरी ने बिना देरी किए भारत के खिलाफ पेनाल्टी का फैसला सुनाया मोहसिन ने खुद ही सातवें मिनट में पेनाल्टी लिया लेकिन वह गेंद को बाहर मार बैठे.

भारत ने इसके जवाब में 20वें मिनट में एक शानदार मूव बनाया. ब्रेंडन फर्नाडिस ने कप्तान सुनील छेत्री को सही समय पर ओमान के डिफेंस के पीछे पाया. कप्तान ने सही समय पर गेंद को उदांता सिंह के लिए क्रास करना चाहा लेकिन इसी बीच अल हबसी ने समय पर आकर गेंद को डिफेंड कर दिया. इसी तरह उदांता सिंह 23वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाने से चूक गए. 24वें मिनट में भारत के आदिल खान और 25वें मिनट में प्रणाय हल्दार को पीला कार्ड मिला. कोच इगोर स्टीमाक ने हलधर को तुरंत बाहर कर डिफेंस को मजबूत करने के लिए विनीत राय को अंदर किया लेकिन भारत को फायदा होने की जगह नुकसान हो गया. ओमान ने 33वें मिनट में गोल करते हुए 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

