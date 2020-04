फ़ॉर्मूला वन के पूर्व बॉस ब्रनी एक्लेस्टोन 89 साल की उम्र में बनेंगे पिता, 45 साल की हैं उनकी वाइफ फैबिना

89 साल की उम्र में फॉर्म्यूला वन के पूर्व बॉस ब्रनी एक्लेस्टोन बनेंगे पिता

खास बातें फ़ॉर्मूला वन के पूर्व बॉस ब्रनी एक्लेस्टोन 89 साल की उम्र में बनेंगे पिता

अपने से आधी उम्र की हैं उनकी वाइफ फैबिना फ्लॉसी

ब्रनी एक्लेस्टोन ने साल 2013 में फैबिना फ्लॉसी से की थी शादी

Former Formula One Boss Bernie Ecclestone: फ़ॉर्मूला वन के पूर्व बॉस ब्रनी एक्लेस्टोन (Bernie Ecclestone) 89 साल की उम्र में एक बार फिर पिता बनने वाले हैं. आपको बता दें कि ब्रनी एक्लेस्टोन की वाइफ फैबिना फ्लॉसी (Fabiana Flosi) प्रेग्नेंट हैं और जुलाई में उनकी डिलिविरी होगी. बता दें कि एक्लेस्टोन की वाइफ फैबिना फ्लॉसी की उम्र पति ब्रनी से आधी उम्र की है. फैबिना फ्लॉसी और उनकी शादी साल 2013 में हुई थी. इस दौरान फैबिना फ्लॉसी की उम्र कुछ 39 साल रही होगी. द डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक एक्लेस्टोन और उनका परिवार इस खबर से काफी खुश है. गौरतलब है कि एक्लेस्टोन साल 1978 से लेकर 2017 तक फॉर्मूला वन (Former Formula One Boss) के चीफ एग्जूक्यूटिव रहे हैं. ब्रनी ने चीफ एग्जूक्यूटिव की भूमिका के तौर पर फ़ॉर्मूला वन को बड़ा बनाने में खास भूमिका निभाई है. उनके कारण ही फ़ॉर्मूला वन रेस आज दुनिया का सबसे बड़ा खेल माना जाता है. वैसे, एक्लेस्टोन ने फैबिना फ्लॉसी से शादी करने से पहले दो और शादियां कर चुके हैं. पहले दो शादियों से बर्नी को 3 बेटियां भी हैं.

Sees Bernie Ecclestone is trending on social media and makes vague mental assumptions on likely reasons.

Comes away in shock that:

1. His wife is 46 years younger.

2. He's going to be a dad at 89.

3. He's not that tall. pic.twitter.com/ivJygOB3P2 — Matthew *wash-your-hands* Taylor ???????? (@mat8iou) April 3, 2020