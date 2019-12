FORMULA-1: लुइस हेमिल्टन ने जीत और अपने रिकॉर्ड की बराबरी के साथ किया सत्र का समापन

मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हेमिल्टन (Lewis Hamilton) ने 2019 फॉर्मूला-1 सीजन का अंत जीत के साथ किया है. उन्होंने अबु धाबी ग्रां. प्री. में पोल पोजीशन से शुरुआत की और सबसे तेज लैप निकाली. 2019 की अंतिम एफ-1 ड्राइवर चैम्पियनशिप में हेमिल्टन पहले स्थान पर रहे. उन्होंने 413 अंकों के साथ यह स्थान अपने नाम किया. उनके बाद दूसरे नंबर पर उनकी टीम के वाटेरी बोटास हैं जिनके 326 अंक हैं. वस्र्टाप्पन इस सूची में 278 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

What a way to end the season. I'm so grateful to my team @MercedesAMGF1 for the hard work they have put in this year, constantly raising the bar. But above all, thank you #TeamLH for your support. The positivity you give me is overwhelming. I feel your love all around the world. pic.twitter.com/Yaf4cCYlmi