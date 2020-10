लुईस हैमिल्टन ने रचा इतिहास, माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ा

ब्रिटिश ड्राइवर लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर रविवार को फार्मूला वन का नया इतिहास रच दिया. यह उनके कैरियर की 92वीं जीत थी और वह जर्मनी के महान ड्राइवर माइकल शूमाकर (Michael Schumacher) से आगे निकल गए हैं. हैमिल्टन मर्सीडीज के अपने साथी ड्राइवर वालटेरी बोट्टास से 25. 6 सेकंड आगे रहे. रेडबुल के मैक्स वेरस्टाप्पेन तीसरे स्थान पर रहे. हैमिल्टन ने सबसे तेज लैप निकालकर अतिरिक्त अंक भी बनाया और अब चैम्पियनशिप तालिका में बोट्टास पर उनकी बढत 77 अंक की हो गई है. हैमिल्टन ने पहली एफवन रेस 2007 में जीती थी और पहला खिताब 2008 में अपने नाम किया. वह 2013 में मर्सीडीज से जुड़े और वहीं से उनका कैरियर परवान चढा. वह पांच एफवन खिताब जीत चुके हैं जबकि शूमाकर के नाम सात खिताब हैं. महान ड्राइवर माइकल शूमाकर (Michael Schumacher) का खिताब जीतने के बाद हैमिल्टन ने ट्वीट किया और थोड़े इमोशनल भी नजर आए. उन्होंने लिखा, 92 जीत, यह सपना से भी बड़ा है, मैं अपनी टीम के बिना यहां तक नहीं पहुंच सकता था, इन सबके पीछे उनकी मेहनत है. मैं आप लोगों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं.



NINETY TWO WINS 🤯 Today is beyond my wildest dreams. I couldn't be here today without my team, continuously innovating and pushing the barrier in this game. I'm so grateful to have you guys by my side through this journey... pic.twitter.com/uNNFY6eLED — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 25, 2020

It's been such a privilege to work with you all. I'm thinking of Michael today, I will forever have the utmost admiration and respect for you, it's truly been an honour to be mentioned in the same sentence as you... — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) October 25, 2020