मर्सीडीज के लुईस हैमिल्टन ने फिर रचा इतिहास, माइकल शूमाकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की

लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने टर्किश ग्रांप्री का खिताब जीतते ही माइकल शूमाकर (Michael Schumacher) के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन ने शूमाकर के 7 वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. पिछले दिनों मर्सिडीज के 35 साल के ड्राइवर हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री को भी जीतकर सबसे ज्यादा रेस जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था. उस दौरान भी हैमिल्टन ने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाबी पाई थी. टर्किश ग्रांप्रीजीतने के साथ ही हैमिल्टन अब 94वीं रेस जीतने में सफल हो गए हैं. हैमिल्टन ने महान एफवन ड्राइवर माइकल शुमाकर के सात विश्व खिताब की बराबरी की। उन्होंने 2013 में मर्सीडीज टीम में जर्मनी के इस दिग्गज ड्राइवर की जगह ली थी. हैमिल्टन को मर्सीडीज के लिए छठा विश्व खिताब जीतने के लिए तुर्की ग्रां प्री में टीम के अपने साथी वालटेरी बोटास से बेहतर स्थान हासिल करना था. हैमिल्टन ने इसके अलावा 2018 में मैकलारेन के साथ भी खिताब जीता था. रेसिंग प्वाइंट के सर्जियो पेरेज ने दूसरा जबकि फेरारी के सबेस्टियन वेटेल ने तीसरा स्थान हासिल किया.

