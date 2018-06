सूरत में आग से 35 मजदूर घायल, पटना और हैदराबाद में भी लगी आग 

सूरत के पांडेसरा इलाक़े में स्थित एक डाइंग मिल की तीसरी मंज़िल का स्लैब टूटने के बाद मिल में आग लग गई. बताया जा रहा है कि स्लैब टूटने से ऑयल पाइप में लीकेज हुआ, जिसके बाद मिल में आग लग गई. स्लैब टूटने से मिल में काम कर रहे 35 से ज़्यादा कर्मचारी घायल भी हुए हैं. जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है. मौके पर फायर विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं. दूसरी तरफ, बिहार के पटना ज़िले के फतुहा इलाके में भी भीषण आग लगने की सूचना है. बताया जा रहा है कि ये आग एक गैस के गोदाम में लगी. जिससे रुक रुककर यहां कई धमाके होते रहे.आग में अब तक किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है. हालांकि आग देखते ही देखते तेज़ी से फैलती गई. फायर विभाग की गाड़िय़ां मौके पर मौजूद हैं.

