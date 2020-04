कोरोनावायरस लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा शादी रचाने मंदिर पहुंचे दूल्हा-दुल्हन, पुलिस ने किया केस दर्ज 

पुलिस ने दूल्हा, दुल्हन और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए केस दर्ज किया है. नवसारी के पुलिस अधीक्षक ने बताया, "पुलिस ने नवसारी के वनकल गांव के एक मंदिर में छापा मारा और वहां 14 लोगों को पाया गया, जो कि एक शादी के लिए यहां एकत्र हुए थे. पुलिस ने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. गुजरात में कोरोनावायरस के अब तक 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. वहीं 38 लोगों की इससे मौत हो चुकी है. हालांकि, 74 लोग अब तक ठीके हुए हैं.

Navsari: Case registered against bride, groom & their relatives for violation of #CoronavirusLockdown norms in Chikhli. SP Navsari says,"police raided a temple in Vankal village&found 14 people who had gathered there for a wedding. Police have taken legal action" #Gujarat (17.4) pic.twitter.com/IkVT7BVn5w