गुजरात के मंत्री ने रेप के दोषी आसाराम के आश्रम को वेलेंटाइन-डे के विशेष 'प्लान' पर दी बधाई, कहा- नेक काम कर रहे हो

गुजरात (Gujarat) के शिक्षा मंत्री ने रेप के दोष में जेल में सजा काट रहे आसाराम (Asaram)के आश्रम कोवेलेंटाइन-डे (Valentine's Day) के दिन 'मातृ-पितृ पूजन दिवस' (Matru-Pitru Pujan Divas) मनाने के लिए 'बधाई' दी है. राज्य के शिक्षा मंत्रीभूपेंद्र सिंह चुडास्मा (Bhupindersinh Chudasama)ने पत्र लिखकर आसाराम के आश्रम को 'अच्छे नागरिक बनाने के लिए महान कार्य' करने के लिए बधाई दी है और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं भी दी हैं.

गुजराती में लिखे पत्र में शिक्षा मंत्री ने वार्षिक 'मातृ-पितृ पूजन दिवस' मनाने के लिए आश्रम का शुक्रिया अदा किया और इस 'नेक काम' के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. पत्र में चुडास्मा ने लिखा है. 'युवा लड़के-लड़कियों और कुंवारे पुरुष-महिलाओं को अच्छा नागरिक बनाने के लिए यह महान कार्य है.'

