सूरत के हीरा व्यापारी सावजी ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दिए बैंक में FD और कारें

बीते कई सालों से दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को खास तोहफ़ा देकर सुर्खियां बटोरने वाले सूरत के हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया ने इस साल 600 कर्मचारियों को तोहफ़े में कार और 900 कर्मचारियों को एफ़डी (फिक्‍स्‍ड डिपोजिट) दी है. आज सूरत में उन्होंने कर्मचारियों को उनका दिवाली गिफ़्ट दिया है. खास बात ये है कि पहली बार 4 कर्मचारियों को ये तोहफ़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में आज दिल्ली में मिला. ढोलकिया के मुताबिक लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत 1500 कर्मचारी चुने गए थे जिनमें से 600 ने कार और बाकी 900 ने बैंक में एफ़डी की मांग की थी.गुरुवार को ढोलकिया ने अपनी कंपनी हरे कृष्‍णा एक्‍सपोर्ट्स के 600 कर्मचारियों को कार की चाबियां सौंपीं. ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्‍ली में 'स्किल इंडिया इंसेंटिव सेरेमनी' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिव्‍यांग महिला कर्मचारी समेत चार कर्मचारियों नई कार की चाबियां सौंपीं.

Gujarat: Surat based diamond merchant Savji Dholakia today gifted around 600 cars to his employees as Diwali gift. PM Narendra Modi also attended it via video conferencing. pic.twitter.com/d4kUJulGLl

This is a tradition of the company. The employees have contributed to the growth of the company with their skills so this ceremony has been called 'Skill India Incentive Ceremony'. The entire payment for the cars will be made by the company: Savji Dholakia pic.twitter.com/ZRrsyFgnJQ