Vibrant Gujarat Global Summit LIVE: पीएम मोदी ने किया वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का उद्धाटन

Vibrant Gujarat Global Summit 2019: गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन (Vibrant Gujarat Global Summit) के नौवें संस्करण का उद्घाटन किया. सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में 18 से 20 जनवरी तक किया जा रहा है. पीएम मोदी आज दोपहर में विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे. शिखर सम्मेलन में इस बार पांच देशों के प्रमुख, 30,000 से अधिक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. इसमें कई भारतीय और विदेशी कंपनियों के प्रमुख, सीईओ शामिल हो रहे हैं. भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में मुकेश अंबानी, उदय कोटक, कुमार मंगलम बिड़ला, गोतम अदाणी, आदि गोदरेज और पंकज पटेल के भाग लेने की उम्मीद है.

पीएम मोदी का दावा- सरकार ने साढ़े चार साल में रोजगार के पैदा किए करोड़ों अवसर

- गांधीनगर में Vibrant Gujarat Global Summit के उद्धाटन सत्र के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi at the inaugural session of #VibrantGujaratGlobalSummit in Gandhinagar. pic.twitter.com/ZKkt7SGs82