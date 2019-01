गोल्ड मेडल विजेता मनु भाकर ने हरियाणा सरकार के मंत्री से पूछा- इनाम में 2 करोड़ की बात में सच्चाई थी या फिर 'जुमला'

यूथ ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली मनु भाकर ने हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज से पूछा है कि 2 करोड़ रुपये इनाम में देने की घोषणा सही में थी या फिर यह भी एक 'जुमला' था. आपको बता दें कि अनिल विज ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए कहा था कि गोल्ड जीतने के बदले हरियाणा सरकार मनु भाकर को 2 करोड़ रुपये इनाम में देगी. पहले यह राशि मात्र 10 लाख रुपये थी. अब इसी ऐलान की याद कराते हुए मनु भाकर ने ट्विटर पर ही पूछा है कि क्या यह घोषणा सही थी या फिर जुमला था. एक दूसरे ट्वीट में मनु भाकर ने लिखा, 'कुछ हरियाणा में कुछ यूथ ओलंपिक गेम्स कैश प्राइज खेल रहे हैं. क्या खिलाड़ियों के उत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए है? क्या सही है...'

Sir Please confirm if it is correct... Or just Jumla... @anilvijminister pic.twitter.com/AtxpLKBSYV

आपको बता दें कि भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने युवा ओलिंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था. मनु भाकर विश्वकप औप कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीत चुकी हैं. यूथ ओलंपिक में भाकर ने 236.5 अंक बनाकर गोल्ड जीता था. रूस की इयाना इनिना ने 235.9 अंक के साथ रजत और निनो खुत्सबरिद्ज ने कांस्य पदक जीता था.

Some one in Haryana is really playing with Youth Olympic games cash prize!!!!! @narendramodi@mlkhattar@anilvijminister@Ra_THORe@AshokKhemka_IAS ... Is it really for encouraging or disheartening players. which one is correct... pic.twitter.com/adIsfttId7