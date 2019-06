मंत्री कर रहे थे बैठक, अपने ही प्रदेश की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे BJP विधायक, देखें VIDEO

हरियाणा के अंबाला में परिवहन मंत्री की बैठक में उस वक्त अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया, जब उन्हीं की सरकार के एक विधायक ने प्रदेश की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. हरियाणा के अंबाला में सोमवार को परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार जिला लोक सम्पर्क एवं शिकायत निवारण समिति (डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन एंड ग्रीवांस रेडरेसल कमेटी) की बैठक कर रहे थे. बैठक में अचानक से माहौल तब बदल गया, जब अंबाला सिटी के बीजेपी एमएलए असीम गोयल हरियाणा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे.

#WATCH Haryana: BJP MLA from Ambala city, Aseem Goel, raises slogans against Haryana Police at a meeting of the District Public Relations and Grievances Redressal Committee presided over by Transport Minister Krishan Lal Panwar in Ambala. (June 24) pic.twitter.com/wwvbXI9WfH