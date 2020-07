हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया 'हर सर हेलमेट' कैंपेन

बता दें कि सावन माह के प्रथम दिन हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने अपनी पार्टी का वादा निभाते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा. हरियाणा सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में अध्यादेश का प्रारूप पारित हो गया. आगामी कैबिनेट बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा. चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के युवाओं से यह वादा किया था.

Karnal: Haryana CM ML Khattar launched 'Har Sar Helmet' campaign & distributed helmets to youths y'day. He said, "Students will get a learner license while graduating from college at the age of 18 yrs with basic training on road safety & regulation. Wearing a helmet is important" pic.twitter.com/3grqtNJorX